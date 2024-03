Fiera di San Marco: le bancarelle trasferite nelle strade storiche

di Daniele Rosi

Saranno circa 200 le bancarelle che animeranno il centro storico di Avenza per la fiera di San Marco. Il prossimo 25 aprile, come da tradizione, la frazione sarà vestita a festa con i suoi banchi, i brigidini, i croccanti e l’intrattenimento per tutti i gusti. La fiera è stata illustrata nella commissione commercio presieduta da Luca Vinchesi insieme all’assessore Lara Benfatto (nella foto). In rappresentanza della categoria degli ambulanti, che hanno dato l’ok alla nuova disposizione, ritenuta migliore rispetto al passato, il presidente di Anva Confesercenti Daniele Tozzi e per Fiva Confcommercio Stefano Bertoneri. La dislocazione dei banchi, 195, è rimasta più o meno quella dello scorso anno, con l’intenzione di distribuire gran parte della fiera soprattutto nel centro storico di Avenza. Principale novità è lo spostamento delle bancarelle che da via Campo d’Appio, di fronte al distretto dell’Asl, saranno ridistribuite nelle strade storiche, con banchi in via Giovan Pietro in una fila unica per poi proseguire in via Argine sinistro e via Luni, via Sforza, via Toniolo, via Menconi e infine nelle piazze Finelli e Lucetti. Alcuni stalli saranno anche inseriti lungo viale XX Settembre nel punto tra la rotonda della Centrale e l’incrocio con via Campo d’Appio.

"Era importante soddisfare le richieste di residenti e associazioni – ha spiegato l’assessore Benfatto – e mantenere il baricentro della fiera nel suo centro storico, tra via Giovan Pietro e piazza Finelli". Numeri alla mano, la Fiera di San Marco si conferma la più grande nel territorio comunale se paragonata con il centinaio di postazioni presenti a quella di Sant’Andrea e alle 115 di San Giuseppe.

Il disegno della fiera, come ricordato dal presidente Vinchesi, ricalca sostanzialmente quello dell’anno scorso, fatta eccezione per lo spostamento da via Campo d’Appio. L’intenzione del Comune è di perfezionare la ‘mappa’ esistente e renderla definitiva, fatta eccezione per eventuali ritocchi minimi che saranno valutati ogni nuova edizione. Anche quest’anno saranno riproposti gli artisti di strada, molto apprezzati l’anno scorso, più l’area bambini con giochi, fattorie didattiche, falchi e falconieri, animazioni e ovviamente bancarelle. Grande importanza anche alla cartellonistica per pubblicizzare la fiera in modo capillare. Un’idea che l’anno scorso aveva permesso di avere molti visitatori anche da fuori provincia, ad esempio da Pietrasanta.