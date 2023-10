Fiamme in una villetta, evacuati madre e figlio

L’odore del fumo e il suono delle sirene dei vigili del fuoco hanno svegliato ieri mattina all’alba il centro di Pontremoli. I cittadini hanno udito il frastuono e sono corsi alle finestre o scesi in strada, hanno visto chiaramente le fiamme che si sprigionavano da una villa, dove vivono una madre con suo figlio. Il rogo ha divampato e quasi distrutto la casa, dichiarata inagibile. I due sono stati evacuati. Erano circa le 6 di mattina quando è arrivata la chiamata e sono partite le squadre in soccorso. I vigili del fuoco della stazione di Aulla sono andati subito sul posto, l’intervento è durato molte ore e si è concluso alle 12. Nessun ferito, fugati i timori iniziali per le possibili conseguenze legate al monossido. La villetta di madre e figlio, che sono in buone condizioni di salute, è però andata quasi distrutta: sono andati in fumo arredi, vestiti e mobilia. L’incendio si è diffuso molto velocemente e le sue cause sono ancora in fase di accertamento. L’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco della stazione di Aulla è stato quindi fondamentale per evitare conseguenze peggiori. Da sottolineare, infine, che oltre all’abitazione dei due, ad avere la peggio è stata una stanza dell’abitazione adiacente alla villetta che dovrà essere verificata nelle sue condizioni strutturali.