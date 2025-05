Fhp si unisce a Ferrovie. Una nuova holding per la logistica che collega terra e mare

Nasce al porto di Marina Fhp Group. Si tratta del nuovo nome di Fhp Holding portuale, con sede a Milano, che gestisce otto concessioni portuali, tra cui Marina, che si è integrata di recente con la Compagnia Ferroviaria Italiana. A comunicarlo è F2i Sgr: il principale gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali. Il connubio celebra la costituzione del primo operatore italiano di logistica marittimo-terrestre nel comparto delle cosiddette "merci rinfuse"; le merci che non viaggiano in container, mediante l’integrazione delle società FhpHP Holding Portuale e Compagnia Ferroviaria Italiana. La riorganizzazione societaria delle partecipazioni detenute da F2i nelle due società logistiche, avverrà attraverso l’acquisizione di Cfi da parte di Fhp, che diventerà così la holding operativa delle società attive nella gestione dei terminal portuali, dei terminal intermodali e nel trasporto ferroviario.

Fhp Group, che negli scorsi anni acquisì la concessione della banchina del nostro porto da Porto spa, conta otto concessioni portuali a Marina di Carrara, Livorno, Monfalcone, Marghera e Chioggia, poi i quattro terminal intermodali di Fiorenzuola d’Arda, Incoronata, Piedimonte San Germano, Villa Selva e opera una flotta di 40 locomotori e 1240 carri. Nel 2025 le merci movimentate nei porti in gestione raggiungeranno 10 milioni di tonnellate.

L’attività ferroviaria supererà i 6 milioni di chilometri in Italia e altri Paesi europei come Francia, Austria e Polonia. L’integrazione avrà effetti positivi per i clienti grazie all’ottimizzazione dei processi relativi al ciclo nave e trasporto ferroviario. Fhp promuoverà e favorirà il trasporto su rotaia, modalità meno inquinante e più efficiente sulle medie e grandi distanze rispetto a quello su gomma. Fhp Group è presieduta da Umberto Masucci ed è guidata dall’amministratore delegato Paolo Cornetto. Giacomo Di Patrizi, fondatore e guida storica di Cfi dal 2007, diviene vicepresidente di Fhp Group. "Il comparto della logistica delle merci rinfuse è di grande rilevanza strategica per l’industria nazionale - ha dichiarato Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i Sgr -. La movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto di tali materiali hanno sofferto in Italia della forte frammentazione degli operatori e della gestione non integrata di tali attività. F2i ha iniziato ad investire nel settore dei porti nel 2019 e in quello del trasporto ferroviario nel 2020". "Siamo lieti di vedere concretizzata tale strategia anche nel comparto della logistica con la creazione di Fhp Group - conclude - realtà infrastrutturale che darà soddisfazione agli investitori dei fondi gestiti da F2i, ai clienti industriali nazionali ed esteri per qualità dei servizi e integrazione dei processi, contribuendo alla modernizzazione di un comparto strategico per il sistema economico nazionale".