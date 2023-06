Festa dello sport per la Malaspina

Grande successo della Giornata dello sport ideata e organizzata dalla scuola secondaria di primo grado “Moroello Malaspina” presso il Campo scuola con la collaborazione dell’Ufficio scolastico territoriale, del Centro Uisp Massa. Per tutto l’arco di una mattinata le alunne e gli alunni della Malaspina si sono confrontati in diverse discipline dell’atletica leggera, dalla corsa sui 60 metri, al salto in lungo, al lancio con il vortex, divisi tra maschi e femmine e per ordine di classe. Un grande divertimento per tutti e anche qualche buona performance atletica. Ma la giornata di festa si è svolta soprattutto all’insegna dello sport inteso come strumento di inclusione, stimolo alla partecipazione e promozione di tutti i talenti. Anche le famiglie dei ragazzi hanno partecipato dalle gradinate facendo un gran tifo per i giovani atleti impegnati nelle varie discipline.

Hanno presenziato, oltre alla dirigente scolastica, Carmen Menchini, che ha fortemente voluto l’iniziativa, Vincenzo Genovese dell’Ust Massa Carrara, Giorgio Berti, presidente Uisp Massa ed Ernesto Lunardini, delegato provinciale della Fidal, che ha istruito i ragazzi sulle modalità per affrontare le diverse tipologie di gare e si è volontariamente prestato quale starter.

L’organizzazione ha visto impegnati circa 220 alunni e tutto il personale docente e Ata. Un ringraziamento, da parte della scuola, va anche a Evam che ha garantito la fornitura di acqua minerale Fonteviva.