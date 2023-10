Festa dell’Avis: "Donate, manca il sangue"

Dopo gli anni bui della pandemia, si è svolta domenica scorsa la Festa del donatore organizzata dall’Avis Comunale di Fivizzano, nella sede di piazza De Gasperi e con cerimonia finale a Pieve San Paolo. "Una giornata di grande emozione, caratterizzata da festeggiamenti. Momenti irripetibili durante i quali sono stati premiati - dicono Enzo Benedetti e Mario Amorfini, presidente e vice dell’Avis locale - con specifiche benemerenze numerosi donatori. C’erano anche la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze, la consigliera regionale Isa Mancini, la responsabile del centro trasfusionale di Fivizzano Elisabetta Sordi oltre al sindaco Gianluigi Giannetti e al vicesindaco Giovanni Poleschi, entrambi donatori da tempo. Era anche attiva “Radio fa Buon Sangue“, che ha svolto un servizio in diretta durante la mattinata. Finito settembre - continuano Benedetti e Amorfini - c’è ancora carenza di tutti i gruppi sanguigni, in particolare mancano A- e 0-. L’Avis comunale di Fivizzano Odv aspetta tutti per la donazione, per contattare il gruppo: 328 5331448 329 4212688. Ringraziamo di cuore - chiudono - a nome nostro e del consiglio direttivo, tutti i donatori e le loro famiglie per la costante presenza e le donazioni fatte in questi ultimi anni".

Roberto Oligeri