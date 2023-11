Ferri eletto vicepresidente del Consiglio

L’ex sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, originario di Pontremoli attualmente fuori ruolo al ministero di via Arenula, e il giudice del Tar del Lazio Raffaele Tuccillo sono i nuovi vicepresidenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Carolina Lussana, avvocato, ex deputato leghista, è stata eletta quale nuovo presidente del Csm dei giudici tributari con 13 voti su 15. Ieri si è svolta la votazione: in tutto sono quindici i componenti del Consiglio. Di questi 11 sono togati – giudici tributari eletti dai 2800 colleghi – e 4 sono invece laici, i quali vengono indicati dal Parlamento.