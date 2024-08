Ferragosto con il mercato rionale. Bancarelle nonostante la festa

Oggi in occasione del Ferragosto a Marina di Carrara si svolgerà regolarmente il mercato settimanale del giovedì. L’Amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la proposta delle associazioni di categoria di mantenere, nonostante la giornata festiva, lo svolgimento del mercato nel consueto orario. Un’occasione da non perdere per residenti e turisti per fare un giro di shopping tra i banchi a caccia di occasioni, ma anche per trascorrere una mattinata in centro.

Per adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire lo svolgimento in sicurezza del mercato, l’ordinanza dirigenziale numero 810 del settore di polizia locale, sicurezza, mobilità ha istituito per la giornata di oggi dalle 6 del mattino, giornata di Ferragosto alle 15,30 un divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli in via Capitan Fiorillo nel tratto compreso tra via Lunense e via G. Garibaldi, in via Capitan Fiorillo nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e la rotatoria di via Fiorillo con Via Muttini, in via Garibaldi (tratto compreso tra via Capitan Fiorillo e via Volpi), in piazza Nazioni Unite, in via Volpi nel tratto compreso tra via Venezia a via Garibaldi, e in via Venezia nel tratto compreso tra via Volpi e via Ingolstadt.