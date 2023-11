Ex Ugo Pisa, il comitato torna all’attacco: "Niente consumo di suolo"

Il Comitato Ugo Pisa non molla la presa per far modificare il progetto di riqualificazione dell’ex colonia i cui costi, come scritto da La Nazione, sono saliti ora a 30 milioni di euro richiedendo la stesura addirittura di un masterplan. Il Comitato prende spunto dagli eventi climatici dei giorni scorsi: "Oggi ci chiediamo ancora di più come possiamo pretendere di riqualificare il Parco dell’Ugo Pisa e le ex colonie senza tenere in conto la crisi climatica che è sotto gli occhi di tutti. Stiamo ipotecando il futuro di una parte importante del territorio massese, senza considerare quello che sta succedendo in Toscana, in Italia e nel mondo. Soprattutto il consumo di suolo è una delle tendenze che dovrà essere assolutamente limitata se non addirittura azzerata, se vogliamo provare a non essere travolti dai cambiamenti che sono in atto. Abbiamo bisogno di suolo libero che possa assorbire acqua e CO2 e abbiamo bisogno di alberi che possano mitigare i fenomeni della pioggia e del vento. Garantiamo a chi verrà dopo di noi una città effettivamente vivibile".