"Evento a Massa: Celebrazione della figura paterna al ‘Pepper78’ con poesie, musica e riflessioni"

Un evento tutto dedicato alla figura del padre quello in programa oggi, all 21, al ‘Pepper78’ in viale Stazione a Massa. “Non solo babbo” è il titolo dell’incontro in cui si parlerà della figura paterna e di quanto questa sia importante. Nel giorno della festa del papà gli ospiti celebreranno questa figura genitoriale con poesie, racconti personali da tanti punti di vista, compreso quello psicologico con l’intervento della psicologa Giulia Biagioni. Presenta l’evento Maria Grazia Cattani in una serata tra arte e riflessione, musica e condivisione. Federico Giorgieri suonerà brani musicali di artisti famosi, interverranno poi l’attrice e lettrice Piera De Angeli, la pittrice Barbara Peracchi, i poeti Maurizio Bonugli e Francesco Fedele, l’opinionista Guglielmo Bertilorenzi, il regista Fabrizio Ferrante, l’attore Francesco Cortopassi. e la poetessa Manuela Fazzi ideatrice della serata, aperta al pubblico ad ingresso libero. I partecipanti sono invitati a portare foto dei loro babbi che verranno esposte.