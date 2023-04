Evangelisti È già fase due "Possiamo ancora recuperare gli alleati: insieme vinceremo"

Guarda già alla fase due il candidato Fabio Evangelisti, dopo aver trovato l’accordo con il Pd e il suo ’collega’ Enzo Romolo Ricci. Scoppiato l’amore con il partito del Nazareno (oggi sarà presentato alla città l’aspirante sindaco per il Pd a palazzo Ducale), l’ex parlamentare ora prova a guardare avanti, cercando di disegnare un eventuale futuro con un possibile ballottaggio e la volontà di riportare a sé gli alleati che sono usciti dal tavolo del centrosinistra sbattendo la porta. L’appello parte già da ora per tentare un ritorno alla supercoalizione.

Cosa l’ha portata a maturare la decisione di fare un passo di lato a favore di Ricci?

"Più che altro ritengo di aver fatto fare un passo in avanti alla coalizione che ho contribuito a realizzare per sostenere Enzo Ricci. Prima del nostro accordo le possibilità di essere competitivi e vincenti erano estremamente ridotte. Con quella firma abbiamo riacceso la fiamma della speranza nel campo democratico e progressista. Ho sottoscritto l’intesa per amore della mia città, per passione politica e per rilanciare un nuovo Centrosinistra".

Cosa significa nella pratica ‘ticket’?

"Ticket elettorale è un’espressione mutuata dall’esperienza americana dove su un ‘biglietto’ compaiono i nomi di candidati che corrono fianco a fianco alle primarie o alle presidenziali. In Italia, si può fare riferimento all’esperienza vincente del ticket Prodi-Veltroni ai tempi de L’Ulivo".

Quale ruolo aspira a ricoprire nell’eventualità che il centrosinistra vinca le elezioni?

"In questo momento ho una sola, grande aspirazione: far vincere la nostra coalizione. Il giorno dopo la vittoria valuteremo il da farsi e quale tipo di un contributo potrò portare nell’interesse di tutti".

Gli ormai ex alleati hanno fatto altre scelte. Crede che possano essere recuperati più avanti?

"Per settimane mi sono sgolato per ricordare a tutti la più elementare delle regole politiche: uniti si vince! Al ballottaggio lo urlerò ancora più forte affinché anche le elettrici e gli elettori del Movimento 5 Stelle, di Unione Popolare, del Partito Republicano, della Lista Ragaglini e altri ancora vogliano concorrere a far vincere Enzo Ricci e ciascuno di noi con lui".

Su cosa interverrebbe (sociale, cultura, lavoro) appena insediato, nel caso di vittoria alle elezioni, per cambiare Massa?

"Sono davvero tante le questioni aperte e le priorità da affrontare. Ci farà da guida il programma concordato: bonifiche per liberare spazi per nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro; tutela del fragile equilibrio ambientale e interventi per frenare il dissesto idrogeologico; un ‘universo di colori’ per creare un percorso culturale dal Castello Malaspina a Palazzo Ducale, dal Teatro Guglielmi alla Rinchiostra; cura delle periferie e sei paesi a monte. Ultimo, ma non ultimo: recuperare il fronte mare davanti alle colonie e curare il decoro della nostra Marina per renderla sempre più appetibile dal punto di vista turistico".

