Estemporanea per 12 sotto la loggia Arte e umorismo per beneficenza

di Irene Carlotta Cicora

Prima si affacceranno dal balcone della locanda Da Lina "per benedire gli Astanti, i Pestamerde e gli Artisti convenuti", poi sotto le logge di piazza Roma a Bagnone inizierà l’estemporanea di pittura da parte di 12 artisti, capitanati dal disegnatore e direttore d’orchestra, esperto internazionale di Antonio Vivaldi, Federico Maria Sardelli e Capras: sono due alfieri del Sodalizio Mvschiato, nota conventicola di umoristi labronici.

L’evento culminerà con un’asta benefica, tenuta da un battitore speciale: Raffaello Pananti dell’omonima galleria fiorentina. L’appuntamento è per domenica pomeriggio a Bagnone in Lunigiana con l’iniziativa “Schizzi a Bagnone - Estemporanea di umorismo, disegno e pittura“. "L’idea nasce da questo speciale triumvirato di amici, composto me, Federico Maria Sardelli e il gallerista bagnonese Massimiliano Mazzei – spiega Capras, al secolo Stefano Caprina – Invaderemo pacificamente il borgo, ripetendo l’antico... rito dell’attraversamento del ponte di metà Quattrocento, ovvero 200+IVA per avere semmai la fattura, con estrazione da parte mia della ’spada nella fogna’. Perché ormai tutti riescono a estrarre quella nella roccia...". Scherzi a parte, l’estemporanea popolare è anche una sorta di risposta goliardica e spontanea al mare magnum di mostre concettuali e spesso elitarie nel panorama culturale del momento. "La nostra sarà un’invasione pacifica di Bagnone, che prenderà il via domenica alle 13 con il pranzo in cui si riuniranno gli ’Amici di Federico’, in arrivo da ogni parte d’Italia – aggiunge Capras – Dopo l’affaccio al balcone della locanda e l’intonazione dell’inno del Sodalizio Mvschiato, inizieremo a creare e le persone potranno vedere la magia dell’arte che nasce dal foglio e dal cartoncino bianco. Tra gli altri, ci sarà anche un ospite speciale, il Profeta che si dedicherà alla creazione di un’opera concettuale, travalicando il linguaggio meta semantico: si tratterà della sua prima performance internazionale, c’è grande curiosità intorno a questo personaggio". Alle 19 infine avrà inizio l’asta battuta da Pananti: sarà venduta un’opera di ciascuno dei 12 artisti, inoltre sarà dato un diploma di presenza a chiunque lo vorrà per una cifra simbolica. Il ricavato della giornata sarà poi devoluto a tre enti benefici meritori. "E’ l’inizio di un piccolo festival spontaneo, che debutta nell’anno della scomparsa del Maestro Alberto Fremura – chiude Capras – E non a caso tra gli artisti ci sarà la figlia Arianna, virtuosa del trompe l’oeil. E poi ancora Fabio Leonardi e Charly Landi, decano ultra 80enne, il disegnatore fiorentino Joshua Held, il vignettista del Vernacoliere Tommaso Eppesteingher, l’enigmista Laura Neri, l’illustratrice Martina Volandri". Ma non solo: completano l’elenco Simone Palmeri e Andrea Conti oltre naturalmente a Capras, Sardelli e il Profeta.