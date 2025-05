Esploratori della Memoria. Scuola media di Fivizzano vince il premio regionale

I giovani sono esploratori della memoria. La classe terza A della scuola secondaria di primo grado di Fivizzano, il comprensivo Moratti-Bonomi ha vinto a livello regionale il concorso ‘Esploratori della memoria’, indetto dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra della Toscana. Una conferma: gli alunni fivizzanesi si impongono il secondo anno consecutivo nel concorso. La premiazione, a cura della locale sezione dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, sabato mattina ad Aulla, in Sala Tobagi.

I giovani, con l’insegnante Caterina Ambrosini, avevano aderito al progetto ‘Pietre della Memoria’ lavorando nell’ambito delle esperienze didattiche previste dalle attività del progetto ‘Sulle tracce della memoria, inserite nel Piano dell’offerta formativa. Si tratta di un’attività che rientra nel grande contenitore della piattaforma progettuale locale ‘Fili Resistenti’, la rete coordinata dall’Istituto Storico della Resistenza Apuana che vede l’adesione di associazioni e che unisce molte docenti degli Istituti lunigianesi. Una rete nata per l’interscambio, la cooperazione e la collaborazione multidisciplinare per approfondire la conoscenza della storia del territorio, con particolare riferimento alla Resistenza, alla stagione degli eccidi e alla Liberazione. L’area individuata è stata quella di Sassalbo, Mommio e del tratto di strada statale del Cerreto fino alla Casa Cantoniera in prossimità del Passo, dove sono collocate pietre di varia tipologia in memoria della prima e della seconda guerra mondiale. Grazie alla collaborazione con Daniele Rossi, ricercatore storico e presidente della sezione ‘Hans e Sophie Scholl’ dell’ANPI di Fivizzano-Casola, è stato possibile avere la documentazione necessaria per conoscere i fatti ricordati nelle pietre. Durante l’uscita sul territorio, gli studenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare gli interventi del vicepresidente dell’ANPI locale, Giovanni Tonetti, e la memoria di Silvano Rignani, un testimone della strage nazifascista di Mommio. Sono state 12 le pietre oggetto dell’esperienza didattica: cippi, lapidi e monumenti che hanno fornito molte informazioni, è stato poi effettuato il lavoro di catalogazione e contestualizzazione storica, con interviste a testimoni della seconda guerra mondiale, che hanno dato origine a un video. Questi sono i nomi delle alunne e degli alunni che saranno premiati e otterranno il diploma di ‘Esploratore della Memoria: Mattia Arcangeli, Matteo Bellacci, Samir Bertolini, Emma Bertoloni, Sofia Cardellini, Matteo Cimoli, Silvia Fregoso, Emma Grassi, Celeste Griesi, Rihab Laabidi, Elisabetta Luisi, Alycia Mazzi, Maya Merlini, Martina Ricciardi, Jacopo Tonelli, Ilaria Tonetti.

Monica Leoncini