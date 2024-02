"Esordio letterario di Raffaele Donnarumma: presentazione de 'La vita nascosta' alla Guglielmi"

Nelle Stanze del Guglielmi l’associazione “Briciole” oggi alle 17 sarà presenta il romanzo di Raffaele Donnarumma ‘La vita nascosta ’e pubblicato dalla casa editrice “Il ramo e la foglia”. E’ l’esordio letterario di un intellettuale già molto conosciuto sia come docente di letteratura italiana dell’università di Pisa sia come critico, autore di importanti saggi sulla narrativa capaci di suscitare fecondi dibattiti tra gli studiosi. Molto apprezzate e partecipate sono state le conversazioni da lui tenute a Massa in tempi recenti, come quella incentrata sulla categoria di “ipermodernità” o le letture commentate de ‘Il contesto’ di Leonardo Sciascia e de ‘La figlia oscura’ di Elena Ferrante. A presentare il romanzo e dialogare con Donnarumma, sarà Gabriel Del Sarto, poeta, saggista, formatore e direttore della casa editrice Industria e Letteratura.