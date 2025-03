Esistono alternative all’abbattimento dei pini

Sul prossimo taglio dei pini a Marina interviene Marco Dinetti, il responsabile ecologia urbana della Lipu. In particolare Dinetti fa riferimento alla discussione in seno all’ultimo consiglio comunale. "Ricordiamo che sta iniziando la nidificazione degli uccelli tutelata da leggi nazionali e regionali – scrive Dinetti –, e individuare la presenza di nidi è una questione complessa anche per gli ornitologi. Quindi in base ai pareri Ispra ma anche al Decreto ministeriale sui criteri ambientali minimi del verde pubblico, l’unica cosa da fare è di astenersi da potature e abbattimenti, ancor più in questo periodo. Alla luce di tutto questo non si capisce perché qualcuno abbia deciso, in maniera del tutto arbitraria e fuori da una visione complessiva e scientifica, che questi alberi non vanno più bene. Oggi esistono svariate e moderne tecniche di consolidamento (è recente la pubblicazione di uno standard europeo) – prosegue Dinetti –, così come interventi per risolvere il problema delle radici affioranti, peraltro già applicati con successo anche in alcune località della Versilia". "Questo non significa che nelle nuove piantagioni non si debbano scegliere anche altre specie adatte ai vari contesti – conclude il responsabile della Li pu –, ma gli alberi che abbiamo ce li dobbiamo tenere ben stretti, assicurando un rispetto e delle cure efficaci affinché vivano più a lungo possibile". Anche di questo si parlerà venerdì 21 marzo alle 16,30 al Convegno organizzato da Italia Nostra a Marina di Carrara, alla presenza di vari esperti nella sala Nausicaa di viale Galilei 133.