Esercitazione con fuoco prescritto. Obiettivo ’rinnovare’ il bosco

Brucia il Monte Bosta: ma è solo un’esercitazione. Ieri mattina tecnici, operai e volontari si sono ritrovati sul Monte Bosta, nel Comune di Filattiera per un intervento di ‘fuoco prescritto’. Tra le attività di prevenzione degli incendi boschivi, c’è infatti la pratica del fuoco prescritto: obiettivo eliminare la vegetazione ingombrante, le sterpaglie e ostacolare la rinnovazione naturale del bosco, che può essere un’esca all’insorgenza dell’incendio. Allo stesso tempo è stata un’occasione per fare un po’ di addestramento per il personale Aib, Antincendi boschivi. Il progetto è nato in collaborazione con i Beni sociali Lusignana, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Montana Lunigiana e la Regione Toscana. L’attività rientra nella Strategia aree interne Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Montagna Pistoiese. Durante la mattinata tecnici della Regione d.r.e.a.m., tecnici e operai forestali dell’Unione dei comuni della Lunigiana e della Garfagnana si sono ritrovati sul Monte Bosta per un abbruciamento controllato. Con loro i volontari Aib della Vab di Villafranca, Giucano e l’Alfa Victor di Filattiera. In tutto c’erano più di 25 persone, suddivise in squadre. Prima una parte teorica, con il direttore delle operazioni che ha fornito tutte le indicazioni, suddividendo il personale in varie zone, poi la pratica, utile anche in visita della stagione estiva. In tutto sono stati bruciati 2 ettari di bosco, che presto tornerà a essere verde ma sarà meno pericoloso. Per finire un pranzo insieme con la presenza della sindaca di Filattiera Annalisa Folloni. "L’esercitazione è riuscita – ha detto – ringrazio in particolare il mondo del volontariato, sempre disponibile".

Monica Leoncini