Apuane, salvati due alpinisti. Il sentiero era impraticabile ma mancava la segnalazione

Massa Carrara, 26 agosto 2024 – Complicato intervento nei pressi della ferrata Siggioli del Soccorso alpino. I tecnici della stazione di Carrara e Lunigiana hanno portato a termine nella tarda mattinata di ieri un intervento nella zona della via ferrata Tordini Gallicani alla Foce Siggioli, che si trova nel comprensorio del Pizzo d’Uccello. Un ragazzo e una ragazza, residenti a Pistoia, che erano partiti da un sentiero di Equi Terme, dopo aver effettuato la via ferrata, pur essendo perfettamente attrezzati per il percorso impegnativo, sono rimasti bloccati sul sentiero di rientro a causa di frane e alberi caduti che rendevano impraticabile il tragitto.

La zona interessata è la parte bassa del sentiero numero 192, che risulta chiuso. Purtroppo a segnalare la chiusura è rimasto solamente un cartello, mentre gli altri avvisi non sono più presenti. Attivati dal tecnico di centrale operativa circa alle 2 quindi in piena notte, i tecnici hanno raggiunto i due escursionisti, li hanno recuperati e infine li hanno riaccompagnati a valle in condizioni ottime di salute nonostante il Soccorso alpino parecchie ore e i tecnici abbiano tribolato non poco nell’individuare e raggiungere le due persone per portarle a valle in sicurezza.

Un episodio finito bene grazie alle competenze e alla perizia dei tecnici del soccorso alpino che sempre più spesso sono costretti a salvare vite di amanti della montagna sulle nostre Apuane. In questo caso nel mirino finiscono i cartelli che vietavano l’accesso a sentieri non mantenuti che erano stati messi nei mesi scorsi dal Cai, ma molto probabilmente sono stati rimossi dalle condizioni meteo avverse.