Esami e visite gratuite alla ‘Cri’

Visite ed esami gratuiti, sabato mattina, alla Croce rossa di Albiano Magra per la campagna di prevenzione e diagnosi precoce di valenza nazionale. ‘Albiano Magra... ancora in salute’ il tema dell’iniziativa e, dalle 8,30 fino alle 13, nella sede del comitato saranno effettuate visite gratuite come la misura dell’elasticità e del grasso del fegato, misura dell’indice ABI, cioè il rapporto tra la pressione arteriosa delle braccia e delle gambe nei soggetti diabetici, visita senologica per la prevenzione del tumore al seno, elettrocardiogramma, ecocolordoppler delle carotidi, consulto internistico, nutrizionale e reumatologico. Niente prenotazioni: la prima ora i volontari consegneranno bigliettini con i numeri, per accedere alle visite, fino a un massimo di 60 persone. Direttore scientifico sarà Ferruccio Bonino, scienziato e patologo di fama internazionale, autore di varie pubblicazioni originali sulle scoperte legate al virus dell’epatite D, C, e B-Hb e Ag negativa. La Croce rossa di Albiano, guidata da Rita Peroni, è da sempre punto di riferimento nella frazione aullese, con tante iniziative promosse per l’intera popolazione. Adesso si apre anche ai più giovani, con il progetto del servizio civile 2024. Gli interessati potranno candidarsi attraverso il link: https://domandaonline.serviziocivile.it/.