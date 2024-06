Equi Terme: Wild Summer Fest e Palio delle Valli, un'estate di avventura e tradizioni all'aria aperta

Un festival che trasforma Equi Terme in un paradiso per gli amanti dell’avventura all’aria aperta. I visitatori possono anche lasciarsi tentare dalle delizie culinarie, oltre a immergersi nel divertimento di serate animate da DJ e band musicali dal vivo. C’è poi una grande novità: la prima tappa del Palio delle Valli, manifestazione itinerante dei giochi di una volta. Per il quinto anno consecutivo il borgo Equi Terme, nel comune di Fivizzano, diventa in un grande palcoscenico all’aperto con un’esperienza che fonde sport, natura e tradizioni locali. Nota per le sue festività invernali, l’associazione Presepe Vivente è al lavoro da giorni per allestire la sua celebre manifestazione estiva: il Wild Summer Fest, previsto per venerdì, sabato e domenica.

Il conto alla rovescia è già iniziato con l’allestimento nell’area ristoro di via della Stazione degli stand della festa e la preparazione dei percorsi sportivi. "Ci siamo tolti gli abiti di Betlemme per vestire quelli più festaioli dell’estate in una rassegna dove le scarpe da trekking e le bici saranno gli accessori più gettonati" dice Fabio Furia, alla guida di una cinquantina di volontari, presidente dell’associazione Presepe Vivente, i cui figuranti lo scorso Natale vennero ricevuti da Papa Francesco. E nel frattempo, ha lanciato anche la campagna adesioni al Wild Festival, invitando a partecipare alle attività.

Tante le occasioni da vivere all’aria aperta: arrampicate su roccia, corse campestri ed escursioni. Tutto alla scoperta di paesaggi incantevoli nel verde. Senza dimenticare, la classica cicolopedalata e da quest’anno una passeggiata nel verde insieme agli amici a 4 zampe con visita al Santuario della Madonna nel bosco, immerso nella fitta vegetazione ai piedi delle Apuane.

"Nell’era digitale, riscoprire le tradizioni e i giochi del passato – è ancora Fabio Furia – assume un valore ancora più prezioso. È con questo spirito che nasce il Palio delle Valli Lucido, del Bardine e dell’Aulella, una manifestazione dedicata ai giochi di una volta, che vedrà sfidarsi diverse comunità locali in un’atmosfera di festa e sana competizione".

Il Palio si propone di riportare alla luce i giochi che hanno segnato l’infanzia di molte generazioni, offrendo un’occasione unica per i più giovani di scoprire e sperimentare passatempi lontani dai moderni dispositivi elettronici. Equi ospiterà la corsa nei sacchi e la corsa con la spugna con squadre composte da atleti di tutte le età. Saranno altri sette gli appuntamenti fino al 15 agosto con la chiusura alla Sagra della Trota a Monzone. Le otto squadre si sfideranno a colpi di tiro alla fune, briscola, scala 40, giochi di abilità ma anche calcetto, pallavolo e tennis.

Info: 371-6277631; 371-6289669,

sociale www.facebook.com/wildsummerfest; sito www.instagram.com/wild.summer.fest_equiterme.