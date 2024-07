Entra nel vivo Filetto summer fest. Band e solisti, show in piazza

È iniziata la terza edizione del “Filetto Summer Fest“. Già nel mese di giugno si sono esibiti solisti e band che hanno entusiasmato il pubblico della piazza della suggestiva frazione villafranchese. Lo stesso entusiasmo è previsto per il mese di luglio, parteciperanno altri gruppi e artisti di notevole importanza, adatti a soddisfare un pubblico esigente per tutte le serate disponibili. Appuntamento tutti i venerdì e sabato di luglio e il primo fine settimana di agosto. "Vi aspettiamo - dicono gli organizzatori - come sempre numerosi per offrirvi la nostra cortesia e la nostra professionalità".