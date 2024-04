"Emergenza dissesto idrogeologico in Lunigiana: strade chiuse e interventi urgenti per la sicurezza dei cittadini"

Territorio fragile ogni volta che piove. A Podenzana è stata chiusa la strada comunale Taria: durante le ultime piogge si è aggravato il cedimento del sedime a margine della carreggiata lato valle, di un tratto lungo la strada comunale. A seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco e in attesa degli approfondimenti geologici, la strada è stata precauzionalmente interdetta al transito. Sono in corso gli approfondimenti per valutare la tempestiva riapertura con limitazioni e definire la progettazione per il ripristino del fronte in frana, per contenere il più possibile il disagio dei cittadini residenti. A breve inizieranno i lavori di asfaltatura dei tratti più sconnessi lungo la strada comunale, in prossimità dell’accesso in località Fogana. Piccoli problemi anche nel Comune di Mulazzo. "Il nostro territorio è gravemente colpito - spiega il sindaco Claudio Novoa - e richiede urgenti interventi di manutenzione che non possono essere sostenuti solo dalle risorse delle amministrazioni comunali. Le piogge sempre più intense stanno causando danni significativi, soprattutto dove è evidente la mancanza di residenti che contribuiscono quotidianamente alla cura dell’ambiente. Il cedimento di un muro di sostegno alla piazza di Canossa ha reso necessaria la chiusura della strada di accesso ad alcune abitazioni. In collaborazione con il responsabile dell’area tecnica, ingegner Nadotti e il delegato ai lavori pubblici, Fabio Pedinotti, ci stiamo impegnando per intervenire tempestivamente e risolvere questa critica situazione. È fondamentale che la lotta al dissesto idrogeologico e la manutenzione del territorio diventino priorità sia del governo italiano, sia dell’Unione Europea, senza influenze ideologiche, fornendo le risorse necessarie per garantire sicurezza e sviluppo in ogni parte della nostra Italia, comprese le frazioni più piccole e vulnerabili. È indispensabile elaborare un piano di investimenti a lungo termine, con risorse garantite anno dopo anno per tutti i comuni, per assicurare un’Italia sicura e prospera nel tempo".