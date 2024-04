Elezioni, passo indietro di Santini: "Rinuncio a candidarmi sindaco. Motivi personali e professionali"

Si infervora la campagna elettorale nel Comune di Fivizzano. L’ultima novità che scuote il mondo politico lunigianese, proviene dalle file del centro destra dove il candidato a sindaco per il Comune di Fivizzano, Michael Santini, ha fatto la scelta di ritirarsi. "Motivi professionali e personali – ha spiegato Santini – sono all’origine di questa mia decisione. A suo tempo, ero sceso in campo come candidato alla carica di sindaco anche nell’ottica di tenere unito il nostro gruppo, visto che attorno alla mia persona, tutti si erano dimostrati favorevoli, d’accordo". Michael Santini, giovane laureato in legge, originario della frazione di Monzone, lavora al tribunale di La Spezia dove è funzionario addetto all’ufficio del processo, un’attività di supporto al magistrato per tutto quanto serve al giudice nello svolgimento di una causa ed è una persona molto preparata e stimata. "Sosterrò comunque tutti i candidati della nostra lista, sia per l’incarico a sindaco che per consiglieri. E’ fondamentale – sottolinea Santini – aiutare comunque la nostra comunità, la gente del territorio. Questo è veramente il nostro fine. Chi sarà il nuovo candidato a sindaco per il centrodestra? Sarà il nostro gruppo a deciderlo". Dunque un passo indietro, nonostante il ’placet’ incassato poche settimane fa dai segretari provinciali di tutte le forze del centrodestra: Marco Guidi (Fratelli d’Italia), Nicola Pieruccini (Lega), Lorenzo Pascucci (Noi moderati) e Gianenrico Spediacci (Forza Italia).

Tra gli scossoni più forti nell’agone politico cittadino, senza dubbio c’è stato pure quello relativo alla scesa in campo nelle file del centrosinistra – a sostegno della candidatura di Gianluigi Giannetti, sindaco uscente – del primo cittadino di Casola Lunigiana, Riccardo Ballerini. Quest’ultimo, a conclusione del terzo mandato in quel Comune, nonostante con le ultime normative avesse potuto ancora candidarsi per quel territorio, ha preferito ’accettare la corte’ che da tempo gli amministratori di Fivizzano gli stavano facendo. Ballerini è originario del Comune di Fivizzano, è nato nella frazione di Gassano. Per lui inoltre, secondo indiscrezioni, nel caso il centrosinistra vedesse confermata la sua leadership al governo del Comune, sarebbe pronto un posto di rilievo come la carica di vicesindaco o assessore al bilancio.

Roberto Oligeri