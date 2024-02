Educazione civica: studenti del ginnasio a ’lezione’ in questura

Una lezione alla scoperta delle attività della Questura per gli studenti della quinta ginnasio del liceo classico Rossi di Massa. I ragazzi, accompagnati dal professor Gennaro Di Leo, sono stati accolti dal questore Santi Allegra nell’ambito di un progetto che li vede impegnati a confrontarsi con le varie cariche istituzionali della provincia per comprendere funzionamento, articolazione e finalità degli enti pubblici. Un viaggio all’interno delle realtà che operano sul territorio al servizio dei cittadini, un modo diretto per sviluppare l’apprendimento dell’educazione civica, che ha come scopo formare cittadini responsabili e attivi. Santi Allegra si è prestato al confronto con i giovani, ai quali ha spiegato il ruolo del questore come autorità provinciale di pubblica sicurezza, illustrando le attività dei diversi uffici. In particolare, si è soffermato sull’importanza della prevenzione dei reati, svolta attraverso una capillare e visibile presenza degli agenti di polizia sul territorio. Oltre ad accrescere il numero di volanti, il questore ha potenziato anche la divisione amministrativa per garantire ai cittadini tempi di attesa sempre più brevi nel rilascio di passaporti, licenze e permessi di soggiorno. L’incontro è proseguito con la visita degli uffici, tra cui la sala operativa, il centro che coordina l’attività sul territorio, il gabinetto provinciale della polizia scientifica.