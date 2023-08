Ecco l'arte che cura a Carrara: Collettiva di pittura all'atelier di Artemisia

’Curar...te! L’arte che cura, l’arte per la salutogenesi" è la collettiva di pittura che sarà inaugurata martedì nell’atelier dell’associazione culturale Artemisia in piazza delle Erbe, a Carrara. Grazie ad Artemisia si è verificata l’opportunità per alcune persone che usufruiscono dei servizi della Cooperativa BriccoleSpecial di Pietrasanta di creare un momento di condivisione e confronto attraverso questa mostra. ’Curar...Te’ sarà aperta fino al 22 agosto. Il tema è l’arte che cura, perché l’arte-terapia può essere intesa anche come percorso che utilizza come strumento il ricorso all’espressione artistica allo scopo di promuovere la salute e il miglioramento della qualità della vita. "La grande forza dell’arte – spiegano da BriccoleSpecial – è quella di esprimere un linguaggio a se stante che permette di lavorare su aspetti del proprio mondo interno e sulla frattura presente con il mondo reale: un equilibrato rapporto tra confusione e controllo, turbamento corretto da confini, scarica delle tensioni e rappresentazione dei pensieri che conducono a seguire la cura di mettere armonia al disordine. Solo in quest’ottica si può comprendere il significato vero della mostra con l’augurio che ognuno trovi dentro di sé il modo per usufruire del proprio potenziale artistico". La cooperativa BriccoleSpecial promuove attività educative in favore di minori e giovani adulti con disabilità o situazioni di disagio. La proposta di Artemisia ha il patrocinio di Regione, Comune di Carrara, Museo Ugo Guidi, Amici del Museo Ugo Guidi Athena, Miscellanea, Sonoria e Sofymusic. Gli artisti sono: Laura Cecconi, Irene Coppedè e Leonardo Ghelardi. L’inaugurazione è alle 19 con introduzione di Donatella Gabrielli (nella foto) e Marco Garuzzo. La mostra sarà visitabile martedì e giovedì (ore 18-20) e venerdì e domenica (21-23).

A. M. Fru.