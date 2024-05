Ecco la storia dell’Accademia

Domani alle 17 nello spazio polifunzionale al museo Carmi della Padula si parlerà dei personaggi famosi e dei soci onorari dell’Accademia di belle arti. L’incontro ad ingresso gratuito sarà animato dal direttore del Carmi Marco Ciampolini e fa parte della rassegna ‘I giovedì del Carmi’. Al centro dell’incontro i 928 personaggi famosi e dei soci onorari e ordinari dell’Accademia dalla fondazione nel 1769 ad oggi. Una serie di acclamati professionisti, celebri statisti, famosi artisti, importanti letterati, che hanno lasciato traccia nell’istituto, attraverso la loro presenza, con autografi e donazioni. Tra loro c’è anche lo scultore Ferdinando Pelliccia, che ha dedicato tutta la sua vita all’Accademia (di cui fu prima allievo e poi direttore per 46 anni dal 1846 al 1892) e del quale l’Accademia ha acquistato un rarissimo ritratto, opera della moglie Anna Micheli, con l’uniforme dell’istituzione. Per l’ultimo incontro del ciclo di conferenze, in programma giovedì 23 maggio, è previsto l’intervento dello storico dell’arte Massimo Bertozzi che parlerà di ‘Michelangelo nel secolo della storia. Rinascenza di un mito’, un tema di grande interesse per Carrara, che sul grande artista e i suoi soggiorni in città e nelle cave ha costruito l’asse principale del suo prestigio storico.