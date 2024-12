Due posti per vigile urbano. Come aderire al concorso

Il Comune di Cairo Montenotte (in provincia di Savona) ha indetto una selezione pubblica per 2 posti di agente di polizia locale, da inserire a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare alla selezione, oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, serve il diploma di scuola superiore, patente B senza limitazione e conoscenza della lingua inglese. Il concorso prevede il superamento di una prova scritta e una orale. Gli argomenti materia di esame saranno relativi al ruolo, ordinamento delle autonomie locali, diritto amministrativo e penale, codice della strada, diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti e altro ancora. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie oggetto della prova scritta. Per i dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso. Le domande devono essere presentate entro il 27 dicembre soltanto tramite il portale delle assunzioni nella pubblica amministrazione InPA.