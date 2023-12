Donna colta da malore durante il funerale: salvata dalla vedova

Poteva esserle fatale l’arresto cardiaco avuto mentre seguiva il funerale di un pensionato di 79 anni nella chiesa di Malgrate a Villafranca. Le ha salvato la vita la vedova del defunto, un’infermiera. E’ accaduto nei giorni scorsi durante le esequie del pensionato. Tra i molti presenti alla cerimonia c’era anche una donna ottantenne di Bagnone che, improvvisamente, è stata colpita da un malore e si è accasciata: un arresto cardiaco che senza un soccorso in tempi rapidi, avrebbe potuto esserle fatale. Ma l’aiuto è arrivato, subito. E’ stata la vedova del pensionato defunto, infermiera professionale, a intervenire insieme ad una collega presente alla funzione religiosa. A tempo di record è stato praticato alla donna il massaggio cardiaco in attesa dell’intervento del personale del 118. Appena giunta l’ambulanza, l’ottantenne salvata è trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Pontremoli per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Roberto Oligeri