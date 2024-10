Domus dello sport per un giorno . Tra senso di comunità e inclusione

Massa, domus dello sport per un giorno tra campetti da tennis, calcio, pallavolo, dimostrazioni di scherma, arti marziali, spettacoli di danza e molto altro. La città ha preso vita ieri in un tripudio di colori, sorrisi, musica e sport. Lo sport che, come ha dimostrato la kermesse ’Massa è in forma’, ha la capacità di unire la comunità nel segno dell’inclusione e del benessere. Coinvolte anche diverse associazioni di promozione sportiva che dai propri stand hanno presentato le attvità da provare sul posto. Insomma, una manifestazione-vetrina dedicata alla promozione delle attività sportive, dilettantistiche e ludico-ricreative praticabili sul territorio. Centinaia i partecipanti, tra cui moltissimi bambini e ragazzi, che hanno riempito il centro storico: da piazza Palma a largo Matteotti, passando per via Bastione, viale Chiesa fino all’atrio del Comune. "Questa manifestazione rappresenta non solo un’opportunità per promuovere l’attività fisica e il divertimento – ha detto il sindaco Francesco Persiani – ma anche un importante momento di inclusione sociale, in cui ciascuno può trovare il proprio spazio e sentirsi parte integrante della comunità".