Dolore per la morte di Alessandro Tragedia della strada sopra Posara

di Roberto Oligeri

E’ stata una domenica terribile, una domenica di sangue quella appena trascorsa, sulla strada nazionale 63 del Cerreto. Il drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio è costato la vita ad un ragazzo di 20 anni. La vittima si chiamava Alessandro Simonelli ed era alla guida della sua moto, una 350cc. di ritorno da una gita al Valico del Cerreto, in compagnia anche di Francesco, il fratello gemello, che lo seguiva sul proprio mezzo. All’altezza del tratto stradale che sovrasta il paese di Posara, intorno alle 18, il dramma: per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, la moto proveniente da Fivizzano, diretta in senso di marcia verso Aulla, avrebbe sbandato e il giovane, sbalzato via di sella, sarebbe andato ad urtare violentemente contro il guard rail che delimita quel tratto di strada. Da notare che Alessandro stava guidando una motocicletta acquistata soltanto da pochi giorni. Con alcuni coetanei stava tornando a casa dopo una giornata di divertimento lontano dal mare. La scelta di godersi un pizzico di fresco in questo inizio estate era stata premiata da un lungo pomeriggio in bella compagnia fissando anche il programma della serata da trascorrere tutti insieme. Il destino ha voluto che la felicità si tramutasse in tragedia nello spazio di pochi minuti. In una curva le due ruote di Alessandro hanno perso aderenza ma gli amici che erano con lui su moto e scooter escludono l’eccesso di velocità.

I soccorsi, appena è scattato l’allarme, sono stati immediati. Sul posto il 118 ha subito inviato la sua ambulanza, un’automedica e sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Monzone, chiamati a fare tutti gli accertamenti di legge per stabilire eventuali responsabilità. Il ragazzo non aveva mai perso conoscenza, ma prudenzialmente i soccorritori hanno fatto intervenire l’elisoccorso proveniente da Pavullo, in Emilia in quanto gli elicotteri della base del Cinquale erano già impegnati. Il ferito è stato così trasportato in volo all’ospedale Cisanello a Pisa. Inizialmente sembrava le sue condizioni non fossero così gravi, poi purtroppo le cose si sono improvvisamente aggravate tanto che il povero ragazzo è spirato. Alessandro Simonelli, originario di Castelnuovo Magra, dove viveva, è figlio di Alberto, il titolare di una officina specializzata (la WDM), in Via Camponesto a Sarzana. E’ specializzata nelle riparazioni di fuori strada ed è famosa per le ricostruzioni che si effettuano su mezzi militari, specialmente americani, risalenti alla seconda guerra mondiale. Alberto Simonelli è infatti il referente dell’Associazione Tosco-Ligure 92esima Divisione “Buffalo“ che restaura e dispone di mezzi militari originali e di divise d’epoca, mantenendo contatti con fondazioni di veterani negli Stati Uniti e partecipando ad eventi. Ovviamente è anche molto conosciuto in Italia fra gli appassionati del settore. Il giovane scomparso lavorava assieme al fratello gemello Francesco nell’officina di famiglia, mentre l’altro fratello, Federico, di qualche anno più grande, si occupa della vendita dei pezzi di ricambio e dell’amministrazione della ditta stessa.

Descritto come un giovane tranquillo, capace e volenteroso , Alessandro lascia, oltre al padre e ai due fratelli, la mamma e il nonno di parte paterna Giuseppe, 93 anni ben portati, originario di Soliera in Comune di Fivizzano. Un particolare importante da ricordare: lo scorso 22 aprile, il ragazzo scomparso aveva partecipato, insieme ad altri appassionati di mezzi militari d’epoca, all’evento tenutosi a San Terenzo Monti, in ricordo di un militare americano ucciso durante la liberazione del paese dai tedeschi, nell’aprile del 1945. All’evento aveva presenziato Ragini Gupta, console generale degli Stati Uniti a Firenze. La data dei funerali non è stata ancora fissata. Ai familiari giungano le più sentite condoglianze della nostra redazione