Marina di Massa, divieto di balneazione in 19 stabilimenti

Massa Carrara, 12 luglio 2023 – Brutte notizie a Marina di Massa Levante. Come spiegato in una nota del comune, scatta da oggi mercoledì 12 luglio il divieto temporaneo di balneazione in 19 stabilimenti della zona.

"A seguito della nota con cui Arpat ha comunicato i risultati sfavorevoli delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati in data 10/07/2023 presso la stazione denominata "Marina di Massa Levante" – si legge nella nota del comune – il sindaco ha emesso l'ordinanza n. 66/2023 con cui dispone il divieto temporaneo di balneazione nell'area di balneazione corrispondente”.

Quali sono gli stabilimenti balneari

E così temporaneamente è stato vietato il bagno in questi 19 stabilimenti balneari:

- Bagno Ginevra

- Bagno Sirena

- Bagno Arlecchino

- Bagno Mocambo

- Bagno Pupa

- Bagno Gabry

- Bagno Anna

- Bagno Olivetti Synthesis

- Bagno Helvetia

- Bagno Fior di Prato

- Bagno Villa Santa Maria

- Bagno Maria Consolatrice

- Spiaggia libera attrezzata Il Fortino

- Bagno Stefania

- Bagno Paola

- Bagno Asilo Immacolata

- Bagno Orfanatrofio Sacro Cuore

- Bagno Il Fortino

- Oasi Skating SURF