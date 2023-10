Disegno di legge sulla violenza domestica

Si intitola ‘Violenza domestica: abbattiamo il muro’ il convegno in programma per oggi all’Accademia di belle arti. L’appuntamento che avrà inizio alle 17 è stato organizzato da Fratelli d’Italia e si propone di approfondire il disegno di legge presentato dal loro partito contro la violenza domestica. A fare gli onori di casa ci sarà la direttrice dell’Accademia Silvia Papucci. Previsti gli interventi della senatrice di Fdi Susanna Donatella Campione, membro della commissione giustizia e della commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere che ha avanzato al proposta di legge, e del senatore di Fdi Giovanni Berrino (capogruppo commissione giustizia). A seguire gli interventi dei tecnici: Antonella Scocca del comitato tecnico scientifico dell’organismo toscano per il governo clinico, Raffaella Carla Ragaglini (psicologa, psicopedagogista e sessuologa), Stefano Silvestris della divisione anticrimine della questura, Santi Allegra questore, Cataldo Scavuzzo presidente del Pur (Progetto uomini responsabili Carrara Odv), Francesca Menconi del centro antiviolenza e Cristiano Marella tenente colonnello e comandante della compagnia carabinieri.Il Ddl è strutturato in due parti: una prima che riguarda modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, e una seconda che riguarda norme che possano anche essere di ausilio a tutti gli operatori del diritto sul tema.