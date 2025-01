Disagio giovanile. Un confronto con gli esperti

Il disagio giovanile e le dipendenze, con particolare attenzione al fenomeno del binge drinking, al centro della prima serata di “Spazio Mycelium” organizzata dall’omonima associazione di promozione sociale per domani, alle 21, al teatro dei Fratelli Cristiani (scuola San Filippo Neri) a Massa. L’appuntamento che si concentrerà su una tematica di crescente rilevanza per i giovani e l’intera comunità, con esperti e professionisti di diversi ambiti: psicologia, sociologia, forze dell’ordine e sport.

Il binge drinking, ossia il consumo eccessivo e rapido di alcol, è uno dei fenomeni più preoccupanti tra i giovani, con effetti devastanti sulla salute fisica e mentale, nonché sulle dinamiche sociali e relazionali. L’incontro segna l’inizio di un ciclo di eventi e offrirà uno spazio di riflessione su come famiglie, istituzioni e comunità possano collaborare per contrastare questi fenomeni, intervenendo tempestivamente e creando una rete di supporto.

Sarà inoltre esplorato come lo sport, e in particolare le arti marziali, possa fungere da strumento di crescita personale, insegnando disciplina, autocontrollo e resilienza. I relatori approfondiranno le cause psicologiche e sociali del disagio giovanile e, soprattutto, le soluzioni pratiche per prevenire e affrontare tali problematiche. Sarà anche un’occasione di confronto con il pubblico che potrà porre domande.

L’incontro è aperto a tutti, in particolare a famiglie, educatori e giovani. Info: 3407810100; [email protected]