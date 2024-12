Direttore per Casa Ascoli. Incarico a tempo determinato

L’azienda pubblica di servizi alla persona Casa Ascoli a Massa ha indetto una selezione per il conferimento dell’incarico di direttore a tempo determinato e part time, al 50%, per un periodo di 3 anni eventualmente rinnovabili di altri 2. Il direttore è la figura apicale dell’azienda a livello gestionale. E’ responsabile della gestione assistenziale, amministrativa, finanziaria e tecnica, dell’azienda e pertanto è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione di programmi e progetti attuativi e del loro risultato. Il direttore risponde dell’azienda con autonomi poteri di spesa e capacità di impegnare l’azienda stessa verso l’esterno, ponendo in essere tutti gli atti necessari a tal fine. Al direttore sono inoltre attribuite le funzioni di direzione, impulso, organizzazione, coordinamento della gestione del personale, ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali, inclusa la contrattazione sindacale aziendale. Domande entro il 13 dicembre su www.inpa.gov.it