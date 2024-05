Differenti sfumature. La lirica al Ridotto con Mozart e il barocco. Bolcato e Di Sauro il cast

Domani alle 21 torna la lirica al Ridotto degli Animosi con il soprano Giulia Bolcato e il mezzosoprano Francesca Di Sauro. Le cantanti proporranno il concerto ‘Mozart e il Teatro barocco’, accompagnate al pianoforte dal Maestro Pietro Mariani.

Il concerto fa parte della rassegna ‘La lirica al ridotto. Differenti sfumature’, organizzata dal Comune con la direzione artistica del Circolo degli Amici della lirica ’Mercuriali’. Giulia Bolcato si è laureata con lode al Conservatorio Marcello di Venezia e in lingue dell’Asia Orientale alla Ca’ Foscari di Venezia. È vincitrice del premio Bergonzi al ‘Voci Verdiane Città di Busseto’. Soprano lirico leggero vanta un repertorio vastissimo che spazia dal barocco al belcanto italiano di inizio Ottocento.

Francesca Di Sauro è laureata con lode al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e in lettere moderne all’Università degli studi di Napoli. Ha vinti importanti concorsi internazionali di canto, tra i quali l’As. Li. Co. per giovani cantanti lirici e ‘Marmo all’opera’. Raffinato mezzosoprano belcantista vanta un vasto repertorio che spazia dal barocco a Mozart, dal belcanto di Rossini, Bellini e Donizetti fino a Verdi, Bizet e al verismo di Mascagni.

Il carrarese Pietro Mariani si è diplomato in pianoforte all’istituto musicale Mascagni. Ha frequentato il biennio superiore di specializzazione come maestro collaboratore e accompagnatore al pianoforte al Conservatorio Cherubini di Firenze, diplomandosi nel 2007 col massimo dei voti e la lode. Si è dedicato negli anni quasi esclusivamente al teatro d’opera partecipando all’allestimento di spettacoli operistici in veste di maestro collaboratore di sala e di palcoscenico in vari teatri della Toscana. Ha accompagnato le più grandi voci del periodo in concerti di successo anche in città riscuotendo sempre consensi unanimi. Il costo dei biglietti è di 10 euro l’intero e di 5 euro per under 20 e iscritti ai Conservatori. I biglietti si possono acquistare domani alla biglietteria del teatro dalle 10 alle 12,30 e dalle 18, oppure a prezzo intero su Vivaticket. Per informazioni telefonare al Teatro degli Animosi allo 0585 64.13.17 nei giorni di apertura della biglietteria, oppure l’ufficio cultura allo 0585 64.14.19.