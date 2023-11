Dieci anni con la Dickens fellowship: una giornata per festeggiare

La Dickens Fellowship di Marzia Dati compie dieci anni. Per celebrare il compleanno è stato organizzato il convegno ‘International Dickens. Dickens Abroad’, che si svolgerà domani dalle 8,30 alle 13 a Palazzo Binelli. Sarà l’occasione per parlare dell’opera di Dickens nel mondo, in particolare in Italia, Francia, Stati Uniti, Australia, India e Russia. Ad inaugurare la giornata di approfondimento ci sarà Cathy Waters, professoressa di letteratura vittoriana all’università del Kent, presidente internazionale di tutte le Dickens Fellowship nel mondo, per la prima volta a Carrara. Nello specifico si parlerà di Dickens e la Francia con la relazione ‘Charles Dickens, Français naturalisé, et Citoyen de Paris’ di Paul Graham, e a seguire ‘Dickens through American eyes’ di Emily Bell. Giovanna Bernardini, docente di Storia al liceo scientifico ’Marconi’, parlerà invece di ‘Un’eco dickensiana in D’Annunzio e Joyce’, mentre Francesa Orestano di ‘Italy, the Translatlantic Perspective’. Previsto anche l’intervento di Lucinda Hawksley, saggista e nipote dello scrittore inglese. A parlare di Dickens e l’India ci saranno Alessandro Vescovi, docente di letteratura inglese all’Università di Milano, e Valerie Tosi. dottoranda dell’Università di Pisa. Dati illustrerà la figura di Dickens in Russia con traduzioni in russo di ‘Pictures from Italy’. Al convegno parteciperà una delegazione di studenti del ’Repetti Montessori’ e dello scientifico ’Marconi’. La giornata proseguirà alle 15,30 da Piazza Alberica con la conferenza itinerante ‘I luoghi del ricordo. La Carrara di Dickens’ di Davide Lambruschi di Accademia Albericiana. "Un compleanno importante per la Dickens Fellowship che da dieci anni promuove cultura nel territorio e porta Carrara nel mondo – dice Dati –. Questo è stato possibile grazie al supporto dei molti soci locali e nazionali, e ai molti sostenitori che hanno creduto nel nostro progetto culturale per la città".