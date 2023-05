Dibattito pubblico in difesa delle api

Le attività dell’associazione "Padre Damiano da Bozzano", all’interno del Convento dei Cappuccini a Capaccola, organizza per domani alle 16 un incontro pubblico sulla salvaguardia della presenza delle api nei contesti ove l’impollinazione capillare di cui sono portatrici. Una comunicazione di Daniele Terzoni (dell’associazione Arleea, apicoltori) che si occupa di divulgare la conoscenza di questo argomento, sintesi di una visione complessiva e complessa, relativa ad un insetto che garantisce sulle nostre tavole oltre l’80% del cibo proveniente da vegetali. Nel contempo la professoressa Lucia Amadei, dell’Orto Botanico di Pisa (il più antico al mondo), condurrà un gruppo di persone nel percorso di conoscenza nel mondo delle erbe usate, nella storia, come curative. Un secondo gruppo svilupperà lo stesso percorso, sempre con Amadei, il giorno 26 maggio nello stesso Orto del Convento. Giovedì 18 maggio, il dottor Alberto Rutili, referente dell’Isde (Medici per l’Ambiente) proporrà, all’interno della Sala Conferenze del Convento dei Cappuccini un incontro sul tema "Salute e Ambiente: un binomio imprescindibile". La dottoressa Maria Laura Valcelli proseguirà, il 25 maggio, le tematiche legate alla Salute con l’incontro dedicato alle urgenze sanitarie.