Di nuovo dolce attesa per Lorenzo Musetti. Verso il Roland Garros

Aggiungerà un posto a tavola Lorenzo Musetti (nella foto), il tennista carrarese che, reduce dagli Internazionali d’Italia e fresco del best ranking che lo vede all’ottavo posto, ha comunicato che la compagna Veronica Confalonieri è in dolce attesa, al terzo mese.

Il lieto evento è atteso per il prossimo mese di novembre. La coppia ha dato l’annuncio insieme al piccolo Ludovico, nato nel marzo 2024 e che alla nascita del fratellino avrà appena 20 mesi. Sui social è comparsa una foto che ritrae la piccola famigliola in una tenera espressione, mentre Lorenzo accarezza la pancetta, appena abbozzata dalle compagna. Per il 23enne Musetti il 2025 si profila come un anno sempre più interessante, che oltre alle soddisfazioni professionali riserva anche tappe importanti della vita. Gioia è espressa dai genitori del tennista Sabrina e Francesco, nonché dalla nonna Maria, mentre i futuri genitori si godono questo momento molto intimo anche se Lorenzo, passato in città nelle scorse ore, è già con la valigia in mano in partenza per Parigi dove lo attende il Roland Garros, il secondo torneo stagionale del Grande Slam.

"Siamo molto contenti - dice Musetti raggiunto telefonicamente nella sua casa a Montecarlo – una nuova paternità è sempre una notizia molto lieta, una nuova responsabilità che richiederà un maggiore impegno, ma che darà sicuramente anche tante soddisfazioni in più". In effetti l’attività agonistica di un tennista professionista è fatta di continui viaggi nei cinque continenti, il tempo di stare con la famiglia non è molto, ma Veronica lo segue molto, anche all’estero, e quasi sempre con il piccolo Ludovico che ancora capisce poco ma che tra non molto avrà un compagno di giochi tutto per sé.

Per Lorenzo Musetti il masters 1000 di Roma non è passato invano perché con i 400 punti conquistati con la semifinale sulla terra rossa del Foro Italico della capitale, il tennista carrarese allenato da Simone Tartarini raggiunge un altro best ranking salendo dal nono all’ottavo posto. Un anno di grandi successi e soddisfazioni per il tennista carrarese che ai numerosi trofei aggiungerà nel 2025 anche quello di un nuovo bebè che arricchirà la sua bellissima famiglia.