Della Pina, il macellaio dal cuore d’oro

Un uomo solare, sempre pronto allo scherzo, un carattere socievole. Lo ricordano con profondo dolore i familiari e gli amici Renzo Della Pina (nella foto), lo storico macellaio di piazza Aranci. Ormai in pensione da anni, Della Pina era sempre stato un punto di riferimento per il centro storico. Molte generazioni erano cresciute con la sicurezza di vederlo dietro al bancone. Aveva 72anni ed è deceduto dopo una lunga malattia. Oltre la moglie Mariesa, il commerciante aveva due figlie, un genero e tre nipoti. Grande tifoso della Massese, aveva iniziato a seguire anche lo Spezia calcio perché ci giocava uno dei nipoti. I funerali si tengono questo pomeriggio alle 17 alla chiesa della Madonna del Ponte, dietro l’ex ospedale sull’Aurelia. Il messaggio dei familiari: "Per tanti anni con la sua gentilezza, simpatia e disponibilità, ha reso piacevole anche fare la spesa. Enzo aveva sempre un sorriso per tutti, una battuta pronta, una risposta.

Era soprannominato conte Tacchia. Ci mancherai".