Davide Sanguinetti ospite ad Antenna 3 di Lagomarsini

Nuovo appuntamento questa sera con gli ospiti di prestigio di ‘Ladies and Gentlemen’. La trasmissione di Antenna 3, condotta dal musicista apuano Alberto Lagomarsini, prosegue negli incontri con i protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport. Nella puntata di questa sera, in onda come al solito dopo il telegiornale, ospite della chiacchierata sarà il noto tennista toscano, oggi coach, Davide Sanguinetti (nella foto), in collegamento da Miami. Vincitore di due titoli Atp 250 in singolare e uno in doppio, Sanguinetti è rimasto per diverse settimane al primo posto del ranking italiano, raggiungendo nella classifica mondiale la 42esima posizione. E’ uno dei pochi giocatori italiani ad aver raggiunto almeno i quarti di finale di Wimbledon.

Uno spaccato sullo sport nella trasmissione settimanale sull’emittente locale di Alberto Lagomarsini che annovera fra i suoi ospiti importanti musicisti, cantanti e personaggi dello spettacolo.