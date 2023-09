Davide Dati, lo strazio. L’attesa dell’autopsia per il giovane morto durante la vacanza

Massa, 6 settembre 2023 – La notizia ha lasciato tutti sotto choc, una morte che nessuno riesce e può spiegarsi: Davide Dati è scomparso all’improvviso, a soli 41 anni, mentre si trovava in vacanza in Sardegna con la fidanzata Giulia. E’ stata proprio lei a trovarlo senza vita nel letto: è subito partita la chiamata ai soccorsi ma ormai per Davide non c’era più niente da fare. Le prime informazioni, arrivate al telefono a parenti e amici, hanno sconvolto l’intera città: in tanti lo conoscevano. Diplomato perito elettrotecnico all’Itis Meucci di Massa, lavorava da Euronics ormai da tantissimi anni, capo reparto del settore informatica: era apprezzato per il suo carattere e il suo modo di fare sul lavoro e fuori. Fra le recensioni che si trovano su internet per il negozio di Massa in cui lavorava, in tanti si complimentano per la professionalità e la gentilezza di Davide.

E lì, fra gli scaffali di elettronica, aveva conosciuto anche la sua fidanzata con cui era partito per quella che doveva essere una magnifica vacanza in Sardegna: avevano deciso di alloggiare in un Bed&Breakfast di San Teodoro, una delle mete preferite del turismo balneare, a una ventina di chilometri da Olbia. Una vacanza che però si è trasformata in tragedia e in un dolore insopportabile. Davide e Giulia erano arrivati da pochi giorni a Oristano.

Lunedì mattina la fidanzata trova Davide senza vita nel letto. Fa subito scattare l’allarme. Arrivano i soccorsi e i carabinieri. Non c’è più niente da fare. Al momento l’ipotesi più plausibile è quella di un infarto che lo avrebbe portato via troppo giovane.

Per stabilire l’esatta causa del decesso e fugare ogni dubbio, quindi, il magistrato della Procura di Nuoro ha disposto l’autopsia che dovrebbe essere eseguita nella domani. Sono in tanti ad aspettare una risposta, a volerne sapere di più, con il dolore che per ora lascia senza fiato. La fidanzata Giulia affida ai social il suo messaggio, con una foto postata ieri che li ritrae insieme: "Ciao amore mio, è da ieri che guardo le nostre foto. Questa è l’ultima che ci siamo fatti, era una delle tue preferite. Eravamo felici ed innamorati. Mi sto facendo tante domande a cui non so dare delle risposte, quello che so è che questo è un mondo crudele che porta via le persone migliori, perché te eri e rimarrai sempre il migliore per me. Mi manchi come l’aria, hai lasciato un vuoto dentro di me che nessuno riuscirà più a colmare. Eri, sei e sarai sempre l’amore della mia vita, il mio ossigeno, e io ti amerò fino alla fine dei miei giorni. Adesso sei il mio angelo custode, sempre al mio fianco.. non lasciarmi mai. Io sarò per sempre tua promesso".