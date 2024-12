Dati e Di Sala su Mr Scrooge

’Mr Scrooge, I presume? Quando Dickens muta le penne’. L’evento sarà dedicato alla figura di Paperon de’ Paperoni, uno dei più noti personaggi Disney, che ha un debito onomastico verso Dickens in quanto il suo nome originale, Scrooge McDuck, è ripreso dal cognome di Ebenezer Scrooge, il protagonista di ‘A Christmas Carol’. A parlarne saranno la presidente della Dickens Marzia Dati e Roberto Di Sala, docente del liceo Da Vinci di Villafranca e presidente Anils della Toscana. Destinato dapprima a un’unica apparizione, lo Zione è diventato poi protagonista assoluto di centinaia di altre avventure disneyane, sia a fumetti sia a cartoni animati, prodotte in tutto il mondo. Mentre la sua popolarità aumentava, il suo carattere si evolveva e acquistava maggior spessore e ulteriori sfaccettature tanto da farlo diventare uno dei più complessi e interessanti personaggi delle storie a fumetti Disney, e non solo.