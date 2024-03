Danza Rebecca Gabrielli vola a ’Ballando’

La rivincita di una ballerina che non ha mai smesso di inseguire il suo sogno. Neppure quando per motivi familiari è stata costretta ad appendere le scarpette al chiodo. È la storia di Rebecca Gabrielli, giovane talentuosa carrarese che, dopo l’esperienza televisiva in Rai dello scorso anno, è stata riconfermata nel cast di Milly Carlucci per il tour estivo di Ballando on the road, in cui si esibirà in tutta Italia e prenderà parte alla giuria di professionisti, selezionando nuovi ballerini per la prossima stagione del programma. Ma le soddisfazioni non finiscono: quest’anno farà parte anche della compagnia del noto coreografo e ballerino Simone Di Pasquale, che l’ha scelta per le sue grandi abilità tecniche e performative.

"Quando mio papà ha avuto tre ictus ho smesso di ballare e mi sono occupata della famiglia – ha spiegato Rebecca Gabrielli – così ho iniziato il lavoro alla Pasticceria Camboli di Marina di Carrara che tutt’ora porto avanti con dedizione". Ma la danza è sempre stata una passione troppo irrinunciabile così, complice anche la ripresa di salute del padre, Rebecca ha riniziato ad allenarsi duramente, girando l’Italia con le sue scarpette in cerca di casting e raggiungendo lo scorso anno programmi televisivi come Ballando con le stelle, Il cantante mascherato e Uno mattina.

"Sto vivendo in una bolla – ha continuato la ballerina – un sogno che si sta realizzando grazie alla mia voglia di crederci sempre". Un desiderio che l’ha accompagnata alternando il bancone della pasticceria e le prime serate in tv, passando dalle lezioni come insegnante alla Bernardini dance academy e, grazie all’esperienza maturata, nei vari stage per professionisti in tutta la penisola. "Sto raccogliendo i frutti del mio duro lavoro – ha proseguito – Farò parte del cast ufficiale della prossima edizione di Ballando con le stelle e spero di poter intraprendere altre strade come teatro, cinema o musical per allargare i miei orizzonti. Un ringraziamento speciale ai miei genitori, al mio maestro Franco Bernardini, al mio fidanzato che mi ha dato sia la forza di credere in me stessa sia la spinta per mettermi in gioco e, infine, al mio titolare in pasticceria Giulio Ponticelli, che mi ha permesso di inseguire il mio sogno".

Una menzione speciale anche per la maestra Caroline Smith, conosciuta proprio a Ballando con le stelle, che le ha consigliato di spostarsi dall’agonismo al mondo dello spettacolo, avendo visto in lei tanto talento e predisposizione. "Il mio obiettivo è proseguire al meglio la carriera nel mondo dell’arte e dello spettacolo – ha concluso la ballerina – arrivando un giorno ad aprire la mia scuola. Vorrei riuscire a fare della mia passione la mia vita e, devo dire, sono sulla buona strada".