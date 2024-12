Dallo sport al sociale, cosa cambia. Fioriscono nuovi percorsi formativi

Grandi novità in vista di cambiamenti in atto che riguardano anche l’offerta formativa. Il nuovo piano per l’anno 2025-2026 prevede alcune novità interessanti soprattutto per la Lunigiana: è stato infatti richiesta l’attivazione di un nuovo indirizzo in Servizi culturali e dello spettacolo all’Istituto Pacinotti Belmesseri. Sempre presso questo istituto è stata richiesta anche l’attivazione di un nuovo indirizzo serale in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, mentre presso l’alberghiero di Bagnone è stata richiesta l’attivazione di un corso serale in “enogastronomia e ospitalità alberghiera”.

Per quanto riguarda la sezione sportiva del Liceo Fermi di Massa sono state richieste 18 ore aggiuntive di scienze motorie e sportive come supporto alla realizzazione delle attività specifiche dell`indirizzo sportivo.

Sul versante dell’istruzione e formazione professionale è stata richiesta l’attivazione di quattro percorsi al fine di arricchire quello che riguarda la formazione dei nostri ragazzi per affrontare al meglio un domani il mondo del lavoro: operatore della riparazione dei veicoli a motore (IS Barsanti Massa); operatore elettrico (IS Barsanti Massa), operatore termo idraulico (IS Barsanti Massa), operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa (IS Barsanti sede Einaudi di Carrara).

(Nella foto Gianni Lorenzetti)