Da stasera le giostre del luna park

Stasera il piazzale della Imm si accende con la luce e i colori del luna park dei fratelli Lazzari, che come da tradizione diventerà la principale attrazione dell’estate per cittadini e turisti. Un luna park attesissimo dai più piccoli ma anche dai più grandicelli che inaugura la stagione estiva del divertimento. Come sempre il parco giochi sarà allestito nell’ampio spazio del piazzale A del complesso fieristico di viale Galilei, con ingresso dai cancelli di via Oriana Fallaci. Ogni sera i visitatori potranno divertirsi con una vasta gamma di attrazioni e giochi, che spaziano dalle giostre tradizionali a quelle ad alto contenuto adrenalinico.

Il luna park sarà aperto tutti i giorni dalle 21 alle 24 fino al 15 di agosto.