"Da grande vorrei fare il poliziotto". Gli agenti visitano il piccolo paziente

Lo aveva raccontato ai presenti quel sogno che accarezza da tempo, nonostante la sua giovanissima età: incontrare gli agenti della squadra Volanti perché da grande vuole fare il poliziotto. E il piccolo apuano, ricoverato per due settimane al reparto Pediatria dell’ospedale del Cuore di Massa, è stato accontentato. L’altra mattina due poliziotti si sono presentati in corsia per salutarlo: "Una giornata davvero speciale per un piccolo fan della polizia – scrive la Questura –. Gli agenti sono stati protagonisti di un gesto di solidarietà nei confronti di un paziente speciale dell’ospedale del Cuore. Una sorpresa davvero inaspettata per il piccolo che aveva espresso il desiderio di incontrare i poliziotti delle volanti. Con la complicità dei genitori e del personale sanitario, ha ricevuto la visita di Diego e Lorenzo che, tra sorrisi e qualche momento di spensieratezza, gli hanno regalato i gadgets della polizia. La gioia negli occhi del bimbo, la sua espressione di sorpresa, l’emozione evidente nell’incontrarci è stato un momento indimenticabile. La sua commozione il suo dono per noi".

Polizia molto sensibile al mondo dei giovani. Una giornata da “poliziotti” è stata organizzata nei giorni scorsi per gli alunni della quinta elementare Don Milani di Marina di Massa, in visita alla Questura. "Tanta curiosità da parte dei 23 giovanissimi studenti che hanno potuto conoscere il lavoro degli uomini e delle donne della polizia di Stato, iniziando dal gabinetto provinciale di polizia Scientifica, dove gli agenti hanno mostrato le modalità d’intervento sulla “scena del crimine” e la procedura di rilievo delle impronte".

Tempo di donazioni per tutti. L’associazione nazionale della polizia ha donato al questore Santi Allegra, al sindaco Francesco Persiani e alla Diocesi il quadro che riporta il percorso effettuato sulla Via Francigena dal socio Giuliano Maltempi. L’assistente capo in congedo è partito da Canterbury il 23 giugno e ha raggiunto la Città del Vaticano il 14 settembre, passando per Massa il 25 agosto, ove ha ricevuto una calorosa accoglienza dalle istituzioni civili e religiose della città, che ne hanno condiviso lo spirito del messaggio di Pace.