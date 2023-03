‘Cultura in tour’ a Forno con il libro di Michelucci

Secondo appuntamento con Cultura in Tour, evento organizzato dall’associazione Insieme per promuovere libri e autori locali ma anche riportare vitalità nelle frazioni attivando un circuito che possa favorire l’attenzione alle attività commerciali dei quartieri periferici e dei paesi montani. Oggi dunque tappa a Forno, al bar Alpi di via Commercio, dove sarà presentato il libro “La storia di Mercantino” di Massimo Michelucci. Mercantino è il nome del cappellaio gia.cobino che portò la rivoluzione nel Ducato di Massa. Il libro narra la vicenda personale di Giuseppe Ricciardi, detto Mercantino, legata all’invasione di Massa delle truppe dell’Armèe d’Italie di Napoleone Bonaparte nel giugno 1796 e al conseguente periodo giacobino. Mercantino era un cappellaio di Forno che viaggiava tra Genova e Livorno con l’ambizione di allargare la sua attività. Un fortuito incontro al porto di Livorno lo portò a tavola con Bonaparte. Insomma, tante curiosità saranno svelate durante l’incontro. Porterà il saluto il presidente di Insieme Daniele Tarantino, parteciperà Alberto Grossi, poi letture di Maria Tonarelli. Poi l’esposizione dei quadri di Giacomo Rossi che resteranno esposte nei locali del bar fino alla prossima settimana. Un ringraziamento ai titolari e gestori del locale, Pierpaolo Grossi e Debora Balloni. L’incontro è aperto a tutti.