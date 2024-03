Cultura del benessere in classe. Cento occhi per proteggersi

Per noi studenti la scuola rappresenta un ambiente di lavoro, ma anche un uogo di vita. Vi trascorriamo molto del nostro tempo, lo sentiamo un luogo familiare, ma la scuola, così come un’officina o un cantiere, ci impone delle buone pratiche che è fondamentale acquisire fin dall’età scolare. Per questo, da anni, il nostro Istituto promuove azioni educative e didattiche, finalizzate al benessere degli studenti, delle famiglie e di chi ci lavora. Si tratta di una vera e propria “cultura della sicurezza e della salute“. Ciascuno di noi è chiamato in prima persona ad attivare il suo sguardo in ogni direzione: non solo 2, ma 100 occhi sempre attenti.

Dobbiamo prestare attenzionea ciò che ci circonda e valutare immediatamente rischi e pericoli, soprattutto in particolari ambienti come palestre o laboratori. In un laboratorio Stem, ad esempio – laboratorio sia scientifico che tecnologico – generalmente sono collocati apparecchi delicati e sostanze pericolose. Ci possono essere pericoli chimici, come acidi corrosivi o comunque dannosi per la salute dell’uomo; pericoli biologici, come batteri e virus,e infine fisici, ovvero oggetti che rompendosi possono contaminare un altro corpo estraneo. E’ indispensabile che nel laboratorio sia presente sempre un docente formato, che supervisioni le attività. Non dimentichiamoci che nella scuola interagiscono diverse categorie di persone e rappresenta un luogo fra i più sensibili, ma anche il luogo dove ci si ripara durante calamità naturali. Perciò vi sono figure preposte alla sicurezza che svolgono un ruolo importantissimo. Abbiamo rivolto alcuni quesiti al professor Antonio Gianfranchi, Responsabile lavoratori sicurezza all’interno del nostro Istituto.

E’ soddisfatto di svolgere questo lavoro?

"Sì, sono soddisfatto, perché la sicurezza previene eventidisastrosi".

Da quanti anni svolge questo incarico?

"Svolgo il lavoro di R.L.S da 9 anni".

In che consiste precisamente il suo incarico?

"Consiste nel rappresentare i lavoratori nell’ambito della sicurezza sul luogo di lavoro e raccogliere le loro segnalazioni".

Quali sono i principali rischi per la sicurezza a scuola?

"Il primo rischio per la scuola è il terremoto,il secondo è l’incendio".

Qual è la differenza tra pericolo e rischio?

"Il pericolo è qualcosa che, per le sue proprietà o caratteristiche, ha la capacità di causare un danno alle persone. Il rischio, invece, indica la probabilità che si verifichi un certo evento".