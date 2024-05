Crociere, il centro non se n’è accorto: "Serve un progetto per il turismo"

Soddisfazione per l’arrivo della prima nave da crociera a Marina. Nell’accoglienza anche il trenino per i turisti che, nonostante il maltempo, ha fatto il giro del territorio comunale. Donatella Visconti dell’associazione Promidea, pur compiacendosi, critica la giusta accoglienza. "L’idea del trenino è bella, peccato non venga ripetuta anche d’estate o in altre occasioni per tutto l’anno – scrive Visconti –. I turisti che arrivano con le navi sono una bella opportunità, ma in realtà come primo giorno camminando per il centro si ha l’impressione che a Carrara nessuno si sia accorto del loro arrivo. Le persone arrivano verso le 14 quando il centro è deserto e i negozi sono chiusi. I bar aperti sono pochissimi e non traggono nessun beneficio dall’arrivo dei croceristi, perché i turisti spendono già molti soldi sulle navi e quando scendono a terra comprano poco, consumano ancora meno usano i locali aperti per andare in bagno comprando solo una bottiglietta d’acqua". "L’accoglienza in centro non esiste e il trenino invece di portare allegria fa un po’ tristezza – prosegue Visconti –. Sarebbe bello che venisse usato anche dai cittadini, magari abbinandolo ad iniziative per i bambini o per i giovani. Il Comune ha pubblicato il bando per le attività turistiche e culturali, speriamo che siano molte le associazioni che partecipano. La città ha molto bisogno di iniziative per cui siamo speranzosi che le cose migliorino e che spariscano i cartelli con scritto vendesi e affittasi, testimonianza che moltissime attività sono scomparse".