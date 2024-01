Cresce la biblioteca di comunità. Una “valanga” di libri in dono per riempire gli scaffali dei Sorano

Una biblioteca di comunità, aperta a tutti, quella di Filattiera, nel centro didattico Tiziano Mannoni vicino alla Pieve di Sorano, dove continua la campagna di raccolta libri. Il centro sta diventando sempre più cuore pulsante delle attività culturali del Comune, tra presentazioni di libri, visite guidate, mostre. La gestione è affidata a Sigeric, la cooperativa formata da professionisti del turismo e guide nata per fornire servizi di alto livello a turisti, scuole, aziende, agenzie di viaggio e tour operators, enti e istituzioni pubbliche. L’idea avviata dai gestori è quella di promuovere una campagna di raccolta libri per creare una biblioteca di comunità, fruibile da tutti, grandi e bambini.

"Tra un libro preso in prestito e un altro consultato al centro didattico – dicono – , ci saranno occasioni di conoscenza, di scambio e di crescita. È un progetto a cui teniamo molto e che speriamo di poter realizzare a favore di tutta la comunità lunigianese, grazie al contributo di tutti. Prende sempre più forma il nuovo spazio di sviluppo, crescita culturale e aggregazione sociale. Tutti possono contribuire e molti lo hanno già fatto. I libri raccolti saranno a disposizione di tutta la comunità per la consultazione in loco o per il prestito esterno".

I libri donati sono già tantissimi, di generi vari e ogni giorno il numero aumenta. Il centro didattico è stato dedicato all’archeologo Tiziano Mannoni, figura di riferimento per gli studi sul territorio lunigianese. Nel centro, inaugurata alcuni mesi fa, c’è una nuova esposizione che raccoglie alcuni dei reperti più significativi rinvenuti durante le numerose campagne di ricerca archeologica condotte nell’area di Sorano negli ultimi decenni e ricostruisce l’evoluzione dell’insediamento umano nel territorio di Filattiera.

Dopo il ritrovamento di alcune statue stele e le ricognizioni del primo ‘900, le ricerche archeologiche hanno indagato il sito di San Giorgio e il borgo di Filattiera, l’area alle spalle del cimitero di Sorano, il sito di Monte Castello, la pieve di Santo Stefano di Sorano, la necropoli di Quartareccia. Uno dei grandi protagonisti del percorso di scoperta e conoscenza è stato proprio Tiziano Mannoni. Sono stati ritrovati, nel corso dei decenni, circa 60mila reperti, spesso frammenti, ne sono stati esposti 190, tra oggetti conosciuti e sconosciuti che però sembravano significativi. Chi volesse partecipare alla donazione di libri o consultare la biblioteca, potrà anche visitare la mostra. Info: [email protected]; 3318866241, 3663712808.

Monica Leoncini