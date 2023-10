"Costruire la Pace: Incontro con Crocco e Mengozzi a Aulla"

Oggi alle 16 in Sala Consiliare di piazza Gramsci l’incontro “Parlare di Pace per Costruire la Pace”. Ospiti d’eccezione Raffaele Crocco, ex giornalista Rai in zone di guerra, direttore dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti Nel Mondo, e Gianluca Mengozzi responsabile per Arci del settore Solidarietà Internazionale. Organizza il circolo Arci Agogo di Aulla, col patrocinio del Comune di Aulla, con la collaborazione del network provinciale Accademia Apuana della Pace e delle realtà associative piu’ attive del territorio lunigianese. "Sentiamo la necessità di tornare a riflettere approfonditamente sui conflitti in atto, dall’ Ucraina alle recenti e terribili vicende che coinvolgono la Palestina, per uscire dalle polarizzazioni in atto, con un’informazione puntuale, rigorosa e rafforzare anche in Lunigiana il fronte pacifista - dicono le associazioni - Per farlo abbiamo invitato due voci autorevoli in ambito nazionale, Crocco e Mengozzi, capaci di aiutarci a leggere i conflitti in corso"