“Ripensare l’umanità in tempi bui”: Carrara, Convivere guarda al futuro

Carrara, 7 settembre – Umanità, parola chiave per il presente e per il futuro. E’ entrato nel vivo il ciclo di incontri di Convivere, che vede Carrara protagonista dal 7 al 10 settembre con incontri, tavole rotonde e appuntamenti musicali di rilievo, come il concerto dei Tiromancino. In questa prima giornata hanno parlato la curatrice scientifica del Festival Laura Boella e Roberto Cingolani, fisico ed ex ministro della Transizione Ecologica.

“Introduco il concetto di umanesimo – dice Boella – Una parola che oggi va ripensata. Ogni epoca ripensa l’umanità. Porterò l’esempio di due donne e delle rispettive epoche. Il nostro impegno è per il futuro e l’unico modo per affrontare le difficoltà del momento è guardare al futuro”.

"Il mio intervento ha parlato della transizione ecologica – dice Roberto Cingolani – cercando di sconfessare negazionisti e ambientalisti radical chic. La transizione ecologica è un tema complicato. Tutte le tecnologie servono oggi per la transizione ecologica ma tenendo conto dell’impatto social. Bisogna che la transizione sia sostenibile”.